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Зеленский призвал членов НАТО вместе "усадить Россию за стол переговоров"

Зеленский призвал членов НАТО вместе "усадить Россию за стол переговоров" Президент Украины Владимир Зеленский обратился за военной помощью к так называемой "бухарестской девятке" — объединению стран НАТО, созданному для углубления военного сотрудничества между странами восточного фланга НАТО.
В регионе
25 февраля 2022 г. 12:09
Зеленский призвал членов НАТО вместе усадить Россию за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский обратился за военной помощью к так называемой "бухарестской девятке" — объединению стран НАТО, созданному для углубления военного сотрудничества между странами восточного фланга НАТО.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в Twitter.

"Обратился к "бухарестской девятке" за оборонной помощью, санкциями, давлением на агрессора. Вместе мы должны усадить Россию за стол переговоров. Нам нужна антивоенная коалиция", — написал Зеленский, отметив, что обратился лично к президенту Польши Анджею Дуде.

В объединение стран Восточной Европы в составе НАТО, известное как "бухарестская девятка", входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия. Его создание было инициировано президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом после присоединения Крыма к России в 2014 году. Совместную декларацию представители этих стран подписали в апреле 2015 года в Бухаресте.

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