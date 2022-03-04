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Зеленский приветствует создание комиссии по расследованию действий России в отношении Украины

Зеленский приветствует создание комиссии по расследованию действий России в отношении Украины Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал создание комиссии по расследованию фактов военных преступлений России против Украины.
В регионе
4 марта 2022 г. 16:33
Зеленский приветствует создание комиссии по расследованию действий России в отношении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал создание комиссии по расследованию фактов военных преступлений России в отношении Украины.

Как сообщает Report, об этом президент Украины написал на странице в Twitter.

"Я приветствую создание Советом ООН по правам человека Международной комиссии по расследованию фактов военных преступлений России против Украины. Доказательства будут задокументированы и использованы в международных судах. Российские военные преступники будут привлечены к ответственности", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Zelensky hails setting up body to investigate Russia’s actions against Ukraine
Версия на азербайджанском языке BMT-də Rusiyanın Ukraynaya hücumu ilə bağlı xüsusi komissiya yaradılıb

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