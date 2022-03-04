Зеленский приветствует создание комиссии по расследованию действий России в отношении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал создание комиссии по расследованию фактов военных преступлений России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал создание комиссии по расследованию фактов военных преступлений России в отношении Украины.

Как сообщает Report, об этом президент Украины написал на странице в Twitter.

"Я приветствую создание Советом ООН по правам человека Международной комиссии по расследованию фактов военных преступлений России против Украины. Доказательства будут задокументированы и использованы в международных судах. Российские военные преступники будут привлечены к ответственности", - говорится в публикации.