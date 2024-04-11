Зеленский прилетел в Литву для участия в саммите Триморья

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья и для переговоров с главами государств-партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья и для переговоров с главами государств-партнеров.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в соцсетях.

По его словам, у него запланированы важные встречи и подписание нового двустороннего соглашения по безопасности.

"Главное сейчас - сделать все для укрепления нашей ПВО, обеспечения насущных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидации международной поддержки", - заявил президент.

Литва является одним из самых активных союзников Украины с начала войны. В январе Литва одобрила пакет долгосрочной помощи Украине на 200 млн евро.