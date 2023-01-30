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Зеленский приехал в Николаевскую область и провел совещание по текущей ситуации

Зеленский приехал в Николаевскую область и провел совещание по текущей ситуации Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Николаевскую область 30 января. Там он провел совещание по поводу текущей ситуации в области.
В регионе
30 января 2023 г. 17:08
Зеленский приехал в Николаевскую область и провел совещание по текущей ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Николаевскую область 30 января. Там он провел совещание по поводу текущей ситуации в области.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Участники совещания обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, а также последствия атак ракетами и дронами. Кроме того, было рассмотрено состояние энергетической инфраструктуры области, средства защиты и темпы восстановления.

Президента проинформировали о восстановлении учебных заведений Николаевской области, долгосрочном восстановлении экономики региона и создании новых рабочих мест.

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