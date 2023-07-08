Зеленский приехал на остров Змеиный

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов посетили остров Змеиный (входит в состав Измаильского района Одесской области).

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов посетили остров Змеиный (входит в состав Измаильского района Одесской области).

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил сам Зеленский в соцсетях.

"Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, которые отдали свою жизнь в этой битве - одной из важнейших за время полномасштабной войны... Мы обязательно победим", - отметил он.

Президент отметил, что небольшой клочок суши посреди Черного моря - это большое доказательство того, что Украина вернет себе каждую часть своей территории.

Отметим, что 30 июня прошлого года ВС РФ покинули остров.