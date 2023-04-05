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Зеленский прибыл в Польшу

Зеленский прибыл в Польшу Президент Украины Владимир Зеленский пересек границу с Польшей.
В регионе
5 апреля 2023 г. 09:51
Зеленский прибыл в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский пересек границу с Польшей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил советник президента Польши по внешней политике Марцин Пжидач.

"Я могу сказать, что президент Зеленский пересек польскую границу", - отметил он.

Зеленский встретится с польским президентом Анджеем Дудой, а также выступит с речью, обращенной к полякам и проживающим в стране украинцам. Это первая заранее анонсированная поездка украинского президента за границу с начала боевых действий.

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