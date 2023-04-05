Зеленский прибыл в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский пересек границу с Польшей.

Президент Украины Владимир Зеленский пересек границу с Польшей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил советник президента Польши по внешней политике Марцин Пжидач.

"Я могу сказать, что президент Зеленский пересек польскую границу", - отметил он.

Зеленский встретится с польским президентом Анджеем Дудой, а также выступит с речью, обращенной к полякам и проживающим в стране украинцам. Это первая заранее анонсированная поездка украинского президента за границу с начала боевых действий.