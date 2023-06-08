Зеленский прибыл в Херсон и провел совещание по устранению последствий ЧС на ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский посетил пострадавшую от подтопления Херсонскую область. Он поручил подсчитать убытки и выделить средства для предоставления населению компенсации.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил пострадавшую от подтопления Херсонскую область. Он поручил подсчитать убытки и выделить средства для предоставления населению компенсации.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сам украинский лидер написал в Telegram-канале.

"Рабочая поездка на Херсонщину. Координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС. Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонщины", - подчеркнул он.

Зеленский сообщил, что в ходе совещания обсуждались вопросы, касающиеся оперативной обстановки в области, сложившейся в результате катастрофы, эвакуация населения из потенциальных зон затопления, ликвидация последствий ЧС и т.д.