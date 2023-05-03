Зеленский прибыл в Финляндию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Финляндии.
В ходе визита состоятся официальные переговоры между Зеленским и президентом Финляндии Саули Ниинисте. Будут обсуждены вопросы, касающиеся оказания поддержки Украине со стороны Финляндии, двусторонних отношений между странами и глобальной геополитической ситуации.
По завершении переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию.
Зеленский также встретится со спикером парламента Петтери Орпо.
В последний раз президенты стран встречались в январе 2023 года, когда Ниинисте посетил Киев.