Зеленский прибыл в Финляндию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Финляндии.

В ходе визита состоятся официальные переговоры между Зеленским и президентом Финляндии Саули Ниинисте. Будут обсуждены вопросы, касающиеся оказания поддержки Украине со стороны Финляндии, двусторонних отношений между странами и глобальной геополитической ситуации.

По завершении переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию.

Зеленский также встретится со спикером парламента Петтери Орпо.

В последний раз президенты стран встречались в январе 2023 года, когда Ниинисте посетил Киев.