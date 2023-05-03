О нас

Зеленский прибыл в Финляндию

Зеленский прибыл в Финляндию Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию.
В регионе
3 мая 2023 г. 12:59
Зеленский прибыл в Финляндию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Финляндии.

В ходе визита состоятся официальные переговоры между Зеленским и президентом Финляндии Саули Ниинисте. Будут обсуждены вопросы, касающиеся оказания поддержки Украине со стороны Финляндии, двусторонних отношений между странами и глобальной геополитической ситуации.

По завершении переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию.

Зеленский также встретится со спикером парламента Петтери Орпо.

В последний раз президенты стран встречались в январе 2023 года, когда Ниинисте посетил Киев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukraynaya Prezidenti Finlandiyaya gedib

Другие новости из категории

Захарова: МИД России вызовет посла Кипра
Захарова: МИД России вызовет посла Кипра
3 мая 2023 г. 13:22
СМИ: Армяне углубляют отношения с Западом, отворачиваясь от России
СМИ: Армяне углубляют отношения с Западом, отворачиваясь от России
3 мая 2023 г. 12:50
Глава МИД Турции: Временно перенесем посольство из Хартума в Порт-Судан
Глава МИД Турции: Временно перенесем посольство из Хартума в Порт-Судан
3 мая 2023 г. 12:26
Глава МИД Турции: Установка в Армении памятника Немесис недопустима
Глава МИД Турции: Установка в Армении памятника "Немесис" недопустима
3 мая 2023 г. 12:11
Чавушоглу: Турция закрыла воздушное пространство для Армении для полетов в третьи страны
Чавушоглу: Турция закрыла воздушное пространство для Армении для полетов в третьи страны
3 мая 2023 г. 11:50
Работу комиссии по 44-дневной войне в парламенте Армении продлят на полгода
Работу комиссии по 44-дневной войне в парламенте Армении продлят на полгода
3 мая 2023 г. 11:47
Чавушоглу: Встреча глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана запланирована на 10 мая
Чавушоглу: Встреча глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана запланирована на 10 мая
3 мая 2023 г. 11:36
Президент Ирана прибыл в Сирию впервые с начала конфликта в стране
Президент Ирана прибыл в Сирию впервые с начала конфликта в стране
3 мая 2023 г. 11:29
В Краснодарском крае, предположительно после атаки БПЛА, загорелся резервуар с нефтью
В Краснодарском крае, предположительно после атаки БПЛА, загорелся резервуар с нефтью
3 мая 2023 г. 05:57
В Брянской области РФ неизвестные вновь подорвали ж/д пути
В Брянской области РФ неизвестные вновь подорвали ж/д пути
2 мая 2023 г. 22:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi