Зеленский прибыл в Стокгольм для участия в саммите Украина - Северная Европа

Зеленский прибыл в Стокгольм для участия в саммите Украина - Северная Европа

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Швеции, где примет участие в саммите Украина - Северная Европа. Сегодня планируется подписание трех соглашений о гарантиях безопасности.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Швеции, где примет участие в саммите Украина - Северная Европа. Сегодня планируется подписание трех соглашений о гарантиях безопасности. Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram-канал Зеленского. По словам президента, главные приоритеты Украины - системы противовоздушной обороны, обеспечение ВСУ оружием и т.д. Зеленский заявил, что встретится с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссон. Также у него состоится встреча с королем Швеции Карлом XVI и представителями оборонных компаний. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Zelenskyy arrives in Stockholm to participate in Ukraine-Northern Europe Summit