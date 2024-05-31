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Зеленский прибыл в Стокгольм для участия в саммите Украина - Северная Европа

Зеленский прибыл в Стокгольм для участия в саммите Украина - Северная Европа Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Швеции, где примет участие в саммите Украина - Северная Европа. Сегодня планируется подписание трех соглашений о гарантиях безопасности.
В регионе
31 мая 2024 г. 12:29
Зеленский прибыл в Стокгольм для участия в саммите Украина - Северная Европа

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Швеции, где примет участие в саммите Украина - Северная Европа. Сегодня планируется подписание трех соглашений о гарантиях безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram-канал Зеленского.

По словам президента, главные приоритеты Украины - системы противовоздушной обороны, обеспечение ВСУ оружием и т.д.

Зеленский заявил, что встретится с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссон.

Также у него состоится встреча с королем Швеции Карлом XVI и представителями оборонных компаний.

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Версия на английском языке Zelenskyy arrives in Stockholm to participate in Ukraine-Northern Europe Summit
Версия на азербайджанском языке Zelenski İsveçdə təhlükəsizlik təminatı ilə bağlı üç saziş imzalayacaq

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