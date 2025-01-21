Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию. У него на сегодня запланировано выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию. У него на сегодня запланировано выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

По его словам, Зеленский перед своим выступлением проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Отметим, что основной темой форума, который открылся вчера и будет проходить в течение четырех дней, является "Сотрудничество ради интеллектуальной эпохи". Обсуждения будут охватывать вопросы геоэкономической неопределенности, переосмысление роста, роль искусственного интеллекта и защита планеты.