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Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию

Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию. У него на сегодня запланировано выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
В регионе
21 января 2025 г. 15:50
Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию. У него на сегодня запланировано выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

По его словам, Зеленский перед своим выступлением проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Отметим, что основной темой форума, который открылся вчера и будет проходить в течение четырех дней, является "Сотрудничество ради интеллектуальной эпохи". Обсуждения будут охватывать вопросы геоэкономической неопределенности, переосмысление роста, роль искусственного интеллекта и защита планеты.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski İsveçrədə səfərdədir
Версия на английском языке Zelenskyy arrives in Switzerland

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