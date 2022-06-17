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Зеленский: При подготовке седьмого пакета санкций ЕС нужно разорвать все связи с РФ

Зеленский: При подготовке седьмого пакета санкций ЕС нужно разорвать все связи с РФ При подготовке седьмого санкционного пакета ЕС нужно разорвать любые связи с Россией.
В регионе
17 июня 2022 г. 13:05
Зеленский: При подготовке седьмого пакета санкций ЕС нужно разорвать все связи с РФ

При подготовке седьмого санкционного пакета ЕС нужно разорвать любые связи с Россией.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам Диалога Преспанского форума.

Он отметил, что Россия бросила вызов каждому народу на континенте, каждому региону Европы, а для Украины это самый страшный вызов – военный.

"Начав эту войну против Украины, Россия пыталась создать плацдарм для наступления на другие народы Европы. И поэтому наша защита в этой войне и будущая победа принципиально важны для безопасности всех в Европе", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что России удалось сделать зависимыми от себя разные страны Европы, в частности, в вопросе обеспечения энергоресурсов.

Зеленский подчеркнул, что еще худший сценарий реализуется на продовольственном рынке.

"Там провоцируется не только рост цен, причем на базовые продукты питания, но и новый миграционный кризис", - сказал президент Украины.

По его словам, блокада украинских портов и удары по агропромышленной инфраструктуре Украины приводят к образованию дефицита на важных региональных сегментах мирового рынка продовольствия.

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