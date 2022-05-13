Зеленский: Президент Финляндии обсудит с Путиным эвакуацию бойцов "Азова"

Украина предлагает России различные механизмы вывоза из "Азовстали" бойцов "Азова", с президентом РФ Владимиром Путиным об этом вопросе будет говорить президент Финляндии.

Украина предлагает России различные механизмы вывоза из "Азовстали" бойцов "Азова", с президентом РФ Владимиром Путиным об этом вопросе будет говорить президент Финляндии.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для итальянского телеканала Rai 1.

Он подчеркнул, что, к сожалению, решение этого вопроса зависит от решения РФ.

"Все, что от нас зависит мы делаем, даже больше, чем это возможно. Мы не должны останавливаться, будем бороться за каждого человека", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что гражданских людей с завода "Азовсталь" эвакуировали. "А сейчас вопрос о раненых, о живых. И честно скажу, что мы не будем оставлять там и убитых, потому что их отцы, жены, мужья - все их ждут. Это для нас история, а для родных они всегда в их сердце. И поэтому мы должны бороться за каждого и каждого живого человека, и нет", - сказал президент Украины.

Информация о раненых передана России. По его словам, даже применяли механизм вступления третьего государства - Израиля, Швейцарии, Турции. Он добавил, что перед интервью он беседовал с президентом Финляндии, и "он будет звонить президенту России по этому поводу".

"Я говорю со всеми лидерами на всех площадках, чтобы помочь нашим военным. Не хотите отпустить, то мы готовы их поменять. Не хотите отпустить раненых - мы готовы их поменять. Дайте нам вывезти убитых, дайте нам вывезти раненых, не убивайте живых, потому что это война и есть правила войны и если мы не можем разблокировать их военным путем, то здесь нужен диалог", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинские переговорные группы ведут общение с российской стороной по этому вопросу.