Зеленский: Прекращение огня было бы хорошим итогом потенциальной встречи с Путиным

Прекращение огня было бы хорошим результатом потенциальной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Иначе сложно представить успех в дальнейших переговорах.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Зеленский заявил журналистам.

По его словам, прозвучавший в Вашингтоне формат уже сам по себе является неким компромиссом.

"Мы входим в двусторонний формат, затем в трехсторонний (с Трампом - ред.). Я считаю, что без договоренностей в двустороннем формате и без того или иного формата прекращения огня, - трехсторонний почти невозможен. США должны присутствовать уже в момент окончания войны. Или в какой-то момент, который даст сигнал, что война закончится. Иначе успеха не будет", - сказал он.

Зеленский отметил, что в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом он сказал американскому лидеру о том, что "время тишины понадобится в любом случае, чтобы наработать весь план окончания войны. Эту точку зрения украинской стороны поддерживают европейские лидеры.

Он подчеркнул, что в ходе встречи с Трампом заявил о том, что вопрос территорий - это вопрос, который будет обсуждаться напрямую с Путиным.

"Я объяснил почему наши территории так важны. И я сказал, что Путин хочет нам продать какой-то "воздух", что он не будет на нас наступать, а за это отдайте то, что вы контролируете. Думаю, это просто его вброс, он понимает, что так оно не будет. Может, на это он и рассчитывает, потому что не хочет заканчивать войну. Заранее дает условия, чтобы вы их не могли воспринимать", - сказал он.