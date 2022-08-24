Зеленский предупредил о возможных жестких атаках РФ в День независимости

Украинцам рекомендуют соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги на День Независимости, ведь российские войска могут прибегать к жестким атакам.

Украинцам рекомендуют соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги на День Независимости, ведь российские войска могут прибегать к жестким атакам.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Завтра (сегодня - ред.) важный для всех нас день. И именно поэтому этот день, к сожалению, важен и для нашего врага. Мы должны осознавать, что возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары", - сказал он.

Зеленский отметил, что украинские военные, разведка и спецслужбы сделают все, чтобы защитить мирное население. Он добавил, что Украина обязательно ответит на любое проявление российского террора.

Президент просит украинцев особенно соблюдать правила безопасности.

"Пожалуйста, соблюдайте режим комендантского часа. Учитывайте сигналы воздушной тревоги. Обращайте внимание на официальные сообщения. И помните: мы должны все вместе дойти до победы", - сказал украинский лидер.

Напомним, ранее Зеленский подчеркнул, что россияне получат мощный ответ в случае атак по украинским городам 23-24 августа.