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Зеленский предупредил о третьей мировой войне

Зеленский предупредил о третьей мировой войне Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным и предупредил о "третьей мировой войне", если они завершатся неудачей.
В регионе
20 марта 2022 г. 19:53
Зеленский предупредил о третьей мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным и предупредил о "третьей мировой войне", если они завершатся неудачей.

Как передает Report, об этом он высказался в интервью CNN.

"Я готов к переговорам с ним. Был готов в течение последних двух лет. И думаю, что без переговоров мы не сможем положить конец этой войне", – отметил Зеленский.

"Думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным. Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать, что это третья мировая война", - добавил он.

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