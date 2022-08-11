Зеленский предупредил о серьезной угрозе ядерной катастрофы на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении во время конференции союзников Украины из стран Северной Европы.

"Если советская власть пыталась скрыть Чернобыльскую катастрофу и ее полные последствия, то российская власть значительно более циничная и опасная: она сама делает все, чтобы риск ядерной катастрофы стал максимальным. И врет всему миру, что виноват якобы кто-то там другой", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что необходимо защитить Европу от этой угрозы.

"А вероятно, не только Европу, потому что Запорожская атомная станция в Украине - самая большая на нашем континенте, третья по размерам в мире. Шесть энергоблоков", - напомнил глава государства.

Зеленский добавил, что российская оккупационная армия использует эту АЭС для террора и вооруженных провокаций.

"Россия превратила атомную станцию в поле боя. Когда оккупанты пришли на Запорожскую АЭС, их танки обстреляли ее. Прямой наводкой по станции. Размещая боевую технику на территории станции, и даже проводя там утилизацию боеприпасов, российские военные не могут не знать, что ставят всю Европу под угрозу ядерной катастрофы", - подчеркнул президент.