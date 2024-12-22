Зеленский: Предстоящий год будет ключевым для справедливого мира

Следующий год будет ключевым для защиты интересов Украины и украинцев на дипломатической ниве.

Следующий год будет ключевым для защиты интересов Украины и украинцев на дипломатической ниве.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с украинскими дипломатами по случаю их профессионального праздника.

"Быть послом Украины, быть украинским дипломатом – быть человеком, который может ответить абсолютно конкретно на вопрос, что именно было вами сделано для приближения мира, для защиты интересов Украины и украинцев. Следующий год будет ключевым с точки зрения именно этой задачи. Мы должны сделать все, чтобы 25 год стал для Украины годом справедливого мира", - заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что в следующем году украинским дипломатам следует особо поработать для вступления страны в Евросоюз, а также над углублением отношений с НАТО.