О нас

Зеленский предложил создать трибунал против России

Зеленский предложил создать трибунал против России Президент Украины Владимир Зеленский предложил в четверг создать международный трибунал против России.
В регионе
4 мая 2023 г. 15:02
Зеленский предложил создать трибунал против России

Президент Украины Владимир Зеленский предложил в четверг создать международный трибунал против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в Международном уголовном суде, обращаясь к нидерландскому обществу и представителям международных судебных институтов, расположенных в Гааге.

"За агрессию должна быть ответственность, и этого можно добиться только с помощью международного трибунала. <...> Мы выступаем за создание такого трибунала [против России]", - сказал он.

Отметим, что он находится с визитом в Нидерландах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Zelenskyy proposes to create tribunal against Russia

Самое важное

Министр обороны принял нового командующего российскими миротворцами
Министр обороны принял нового командующего российскими миротворцами
4 мая 2023 г. 15:19
Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
4 мая 2023 г. 04:20
Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией
Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией
4 мая 2023 г. 02:03
Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим
Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим
4 мая 2023 г. 01:25
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
4 мая 2023 г. 01:06
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны Алят
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны "Алят"
4 мая 2023 г. 00:07
Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом
Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом
3 мая 2023 г. 23:54
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе
3 мая 2023 г. 23:33
Президент: Такие люди, как Менендес, Шифф и Шерман, не должны мешать отношениям между Азербайджаном и США
Президент: Такие люди, как Менендес, Шифф и Шерман, не должны мешать отношениям между Азербайджаном и США
3 мая 2023 г. 23:00
Ильхам Алиев: Повестка дня двусторонних отношений между США и Азербайджаном очень впечатляющая
Ильхам Алиев: Повестка дня двусторонних отношений между США и Азербайджаном очень впечатляющая
3 мая 2023 г. 22:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi