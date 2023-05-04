Зеленский предложил создать трибунал против России

Президент Украины Владимир Зеленский предложил в четверг создать международный трибунал против России.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил в четверг создать международный трибунал против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в Международном уголовном суде, обращаясь к нидерландскому обществу и представителям международных судебных институтов, расположенных в Гааге.

"За агрессию должна быть ответственность, и этого можно добиться только с помощью международного трибунала. <...> Мы выступаем за создание такого трибунала [против России]", - сказал он.

Отметим, что он находится с визитом в Нидерландах.