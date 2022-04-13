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Зеленский предложил России обменять задержанного депутата на украинских пленных

Зеленский предложил России обменять задержанного депутата на украинских пленных Президент Владимир Зеленский сделал предложение Российской Федерации насчет задержанного народного депутата, кума главы РФ Владимира Путина - Виктора Медведчука.
В регионе
13 апреля 2022 г. 02:39
Зеленский предложил России обменять задержанного депутата на украинских пленных

Президент Владимир Зеленский сделал предложение Российской Федерации насчет задержанного народного депутата, кума главы РФ Владимира Путина - Виктора Медведчука.

Как передает Report, украинский лидер в новом видеообращении предложил России обменять пленных украинцев на задержанного политика.

"Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в российском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность", - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что Медведчук прятался более 40 дней, и очень символично, что его задержали именно в День космонавтики (отмечается 12 апреля - ред.).

"Он прятался 48 дней. И вот наконец решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что же, для этого "космонавта" - в плохом смысле слова - не сработало знаменитое "Поехали!". Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой "вояка". Вот такой "патриот", - добавил президент.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Rusiyaya deputatı ukraynalı əsirlərlə dəyişməyi təklif edib

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