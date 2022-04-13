Зеленский предложил России обменять задержанного депутата на украинских пленных

Президент Владимир Зеленский сделал предложение Российской Федерации насчет задержанного народного депутата, кума главы РФ Владимира Путина - Виктора Медведчука.

Президент Владимир Зеленский сделал предложение Российской Федерации насчет задержанного народного депутата, кума главы РФ Владимира Путина - Виктора Медведчука.

Как передает Report, украинский лидер в новом видеообращении предложил России обменять пленных украинцев на задержанного политика.

"Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в российском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность", - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что Медведчук прятался более 40 дней, и очень символично, что его задержали именно в День космонавтики (отмечается 12 апреля - ред.).

"Он прятался 48 дней. И вот наконец решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что же, для этого "космонавта" - в плохом смысле слова - не сработало знаменитое "Поехали!". Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой "вояка". Вот такой "патриот", - добавил президент.