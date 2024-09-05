О нас

Зеленский предложил кандидатуру Сибиги на пост главы МИД Украины

Зеленский предложил кандидатуру Сибиги на пост главы МИД Украины Президент Украины Владимир Зеленский внес представление в парламент о назначении нового министра иностранных дел. Он предложил на этот пост кандидатуру Андрея Сибиги.
В регионе
5 сентября 2024 г. 13:49

Президент Украины Владимир Зеленский внес представление в парламент о назначении нового министра иностранных дел. Он предложил на этот пост кандидатуру Андрея Сибиги.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, соответствующий проект постановления опубликован на сайте Верховной Рады.

Отметим, что Сибига в 2016 году был назначен послом Украины в Турции, а в 2021 году - заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

12 апреля 2024 года по решению правительства стал первым заместителем министра иностранных дел Украины.

На посту министра иностранных дел Сибига заменит Дмитрия Кулебу. Cегодня парламент страны одобрил отставку Кулебы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi