Зеленский предложил кандидатуру Сибиги на пост главы МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес представление в парламент о назначении нового министра иностранных дел. Он предложил на этот пост кандидатуру Андрея Сибиги.

Президент Украины Владимир Зеленский внес представление в парламент о назначении нового министра иностранных дел. Он предложил на этот пост кандидатуру Андрея Сибиги.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, соответствующий проект постановления опубликован на сайте Верховной Рады.

Отметим, что Сибига в 2016 году был назначен послом Украины в Турции, а в 2021 году - заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

12 апреля 2024 года по решению правительства стал первым заместителем министра иностранных дел Украины.

На посту министра иностранных дел Сибига заменит Дмитрия Кулебу. Cегодня парламент страны одобрил отставку Кулебы.