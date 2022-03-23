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Зеленский предложил Франции стать одним из гарантов безопасности в Украине

Зеленский предложил Франции стать одним из гарантов безопасности в Украине Президент Украины Владимир Зеленский призвал парламент Франции помочь Украине и не финансировать войну.
В регионе
23 марта 2022 г. 20:45
Зеленский предложил Франции стать одним из гарантов безопасности в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал парламент Франции помочь Украине и не финансировать войну.

Как передает Report, об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

Так, президент предложил Франции стать одним из гарантов безопасности в Украине и мире.

"Нужны гарантии, что безопасность будет непоколебимой, а войны действительно не будет. И в целом войны будут невозможными. Мы создаем такую систему гарантий, новую систему безопасности, в которой Франция, я верю, будет иметь ведущую роль", - сказал Зеленский.

Он призвал парламент Франции помочь с вооружением и подготовить очередной пакет санкций, и не финансировать через французские компании войне в Украине.

"Мы ожидаем от вас, от Франции и вашего лидера, что вы сможете сделать так, чтобы Россия искала мир. Мы ожидаем, что будет восстановлена территориальная целостность, и вместе нам это по силам. Если среди присутствующих есть сомневающиеся, то ваш народ уже уверен", - отметил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Fransa parlamentinə müraciət ünvanlayıb

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