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Зеленский предложил без участия РФ продолжать поставки по "зерновому коридору"

Зеленский предложил без участия РФ продолжать поставки по "зерновому коридору" Необходимо сделать все, чтобы продолжать поставки зерновых по черноморскому коридору даже без участия России.
В регионе
17 июля 2023 г. 17:58
Зеленский предложил без участия РФ продолжать поставки по зерновому коридору

Необходимо сделать все, чтобы продолжать поставки зерновых по черноморскому коридору даже без участия России.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский африканским журналистам.

"У нас были два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение - Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает, – она срывает свои договоренности с генсеком ООН Гуттеришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких с ними договоренностей", - сказал он.

Зеленский сообщил, что после заявления российской стороны Министерству иностранных дел поручено "подготовить официальные сигналы к ООН и в Турцию для того, чтобы они ответили президенту Украины, что готовы продолжать украинскую инициативу".

"Даже без РФ надо делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, которые являются владельцами кораблей. Они сказали, что готовы, если Украина и Турция будут пропускать, – то все готовы продолжать поставки зерна", - добавил президент.

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Версия на английском языке Zelenskyy proposes to continue deliveries through 'grain corridor' without Russia's participation

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