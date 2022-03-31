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Зеленский предложил Австралии присоединиться к программе восстановления регионов Украины

Зеленский предложил Австралии присоединиться к программе восстановления регионов Украины Президент Украины Владимир Зеленский призвал Австралию присоединиться к программе восстановления регионов Украины, в частности, побережья Черного и Азовского морей.
В регионе
31 марта 2022 г. 12:20
Зеленский предложил Австралии присоединиться к программе восстановления регионов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Австралию присоединиться к программе восстановления регионов Украины, в частности, побережья Черного и Азовского морей.

Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил в видеообращении к парламенту Австралии.

"Мы приглашаем ведущие государства мира, ведущие компании и лучших специалистов присоединиться к проекту восстановления Украины. Взять шефство над регионом, городом или отраслью в нашей стране, нуждающихся в восстановлении. Австралия предоставило нам такой специальный статус страны-единомышленника. Я приглашаю вашу страну присмотреться к нашим южным регионам, к нашему побережью Черного и Азовского морей. Восстановление наших портов, развитие таких городов, как Херсон, восстановление морской отрасли Украины может быть для вас особым вкладом в стабильность после этой страшной войны", - сказал он.

Зеленский также призвал Австралию присоединиться к помощи Украине вооружениями. "У вас есть отличные бронемашины Bushmaster, которые могут существенно помочь Украине. Как и другие образцы техники и оружия, способные усилить наши позиции", - сказал он.

"И я надеюсь, что украинская община Австралии присоединится к этой работе", - заявил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Avstraliyanı Ukraynada görüləcək bərpa işlərinə qoşulmağa çağırıb

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