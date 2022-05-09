Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, видео с поздравлением появилось на странице Зеленского в Telegram-канале.

"Мы сражаемся за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибло более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два дня Победы. А у кого-то не останется ни одного. Победили тогда. Победим и сейчас. И Крещатик увидит парад победы - победы Украины!",- сказал Зеленский.