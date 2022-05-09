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Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы

Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом.
В регионе
9 мая 2022 г. 10:42
Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, видео с поздравлением появилось на странице Зеленского в Telegram-канале.

"Мы сражаемся за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибло более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два дня Победы. А у кого-то не останется ни одного. Победили тогда. Победим и сейчас. И Крещатик увидит парад победы - победы Украины!",- сказал Зеленский.

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Версия на английском языке Zelenskyy congratulates Ukrainians on Victory over fascism

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