Зеленский поздравил по телефону Эрдогана с победой на президентских выборах

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства.

Как передает Report, об этом сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции.

Зеленский поздравил Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов, прошедших в Турции 28 мая, и пожелал благополучия турецкому народу в предстоящий период.

Лидеры двух стран обсудили войну между РФ и Украиной, а также региональные и вопросы.