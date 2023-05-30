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Зеленский поздравил по телефону Эрдогана с победой на президентских выборах

Зеленский поздравил по телефону Эрдогана с победой на президентских выборах Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства.
В регионе
30 мая 2023 г. 00:02
Зеленский поздравил по телефону Эрдогана с победой на президентских выборах

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства.

Как передает Report, об этом сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции.

Зеленский поздравил Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов, прошедших в Турции 28 мая, и пожелал благополучия турецкому народу в предстоящий период.

Лидеры двух стран обсудили войну между РФ и Украиной, а также региональные и вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski və Ərdoğan Rusiya-Ukrayna müharibəsində baş verənləri müzakirə ediblər

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