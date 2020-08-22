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Зеленский поздравил Эрдогана

Зеленский поздравил Эрдогана Президент Украины Владимир Зеленский поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с обнаружением крупного месторождения газа в Черном море
В регионе
22 августа 2020 г. 19:58
Зеленский поздравил Эрдогана

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с обнаружением крупного месторождения газа в Черном море.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции.

"Наш президент провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров обсуждались шаги по укреплению двусторонних отношений, а также события в регионе. Господин Зеленский поздравил нашего президента в связи с обнаружением запасов природного газа в Черном море и пожелал, чтобы это принесло благо турецкому народу", — говорится в сообщении.

20 августа сообщалось, что Турция нашла новые месторождения газа в Черном море. Разведку неподалеку от границ Румынии и Болгарии проводило буровое судно "Фатих". С 2023 года Турция начнет добычу своего газа из этого месторождения. Власти страны оценили найденные запасы газа примерно в 65 миллиардов долларов.

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