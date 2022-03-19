Зеленский: Потери России будут такими, что ей не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться

Единственный шанс для Российской Федерации уменьшить вред от собственных ошибок - содержательные переговоры о мире и безопасности для Украины. Нужно встречаться и говорить.
Как передает Report, об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.
"Содержательные переговоры о мире и безопасности для Украины - это единственный шанс для России уменьшить вред от собственных ошибок", - заявил он.
Зеленский добавил, что если территориальная целостность нашей страны не будет восстановлена, РФ понесет очень серьезные потери.
"Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", - отметил глава страны.