Зеленский: Потери России будут такими, что ей не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться

Зеленский: Потери России будут такими, что ей не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться

Единственный шанс для Российской Федерации уменьшить вред от собственных ошибок - содержательные переговоры о мире и безопасности для Украины. Нужно встречаться и говорить.

https://static.report.az/photo/0a88000b-3673-3518-941b-383cf0ce7b8c.png https://static.report.az/photo/0a88000b-3673-3518-941b-383cf0ce7b8c.png