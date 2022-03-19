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Зеленский: Потери России будут такими, что ей не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться

Зеленский: Потери России будут такими, что ей не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться Единственный шанс для Российской Федерации уменьшить вред от собственных ошибок - содержательные переговоры о мире и безопасности для Украины. Нужно встречаться и говорить.
В регионе
19 марта 2022 г. 03:15
Зеленский: Потери России будут такими, что ей не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться

Единственный шанс для Российской Федерации уменьшить вред от собственных ошибок - содержательные переговоры о мире и безопасности для Украины. Нужно встречаться и говорить.

Как передает Report, об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Содержательные переговоры о мире и безопасности для Украины - это единственный шанс для России уменьшить вред от собственных ошибок", - заявил он.

Зеленский добавил, что если территориальная целостность нашей страны не будет восстановлена, РФ понесет очень серьезные потери.

"Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", - отметил глава страны.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Rusiyanın itkiləri elə olacaq ki, bir neçə nəsil qalxmağınız üçün kifayət etməyəcək”

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