Зеленский посетит Вашингтон 18 августа

16 августа 2025 г. 11:31
Президент Украины Владимир Зеленский планирует приехать в Вашингтон на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом уже в понедельник, 18 августа.

Как передает Report, об этом сам Зеленский сообщил в соцсетях.

"В общем говорили более полутора часов, примерно час – с президентом Трампом. Мы поддерживаем предложение президента Трампа о трехсторонней встрече Украина – Америка – Россия. Все детали по завершению войны собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение", - отметил он.

Версия на английском языке Zelenskyy to meet Trump in Washington on August 18
Версия на азербайджанском языке Zelenski avqustun 18-də Vaşinqtona səfər edəcək

