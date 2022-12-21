Зеленский отправился в Вашингтон обсудить с Байденом сотрудничество стран

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США, где проведет встречу с американским коллегой Джо Байденом.
Как передает Report, об этом в Twitter написал украинский лидер.
"Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности", - написал он.
Зеленский отметил, что он намерен обсудить с Байденом "сотрудничество Украины и США". "Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон.
Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, информацию подтвердили в Администрации США.
Визит состоится по приглашению президента США Джо Байдена.
Зеленский побывает в Белом доме и Конгрессе.
Также Белый дом анонсировал новый пакет помощи Украине на 2 млрд долларов, в который войдет батарея ПВО Patriot. Ранее российские власти называли поставку такого комплекса серьезной эскалацией.