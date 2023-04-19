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Зеленский посетил граничащую с Польшей и Беларусью Волынскую область

Зеленский посетил граничащую с Польшей и Беларусью Волынскую область Президент Украины Владимир Зеленский сегодня совершил рабочую поездку в Волынскую область (северо-запад страны) и побывал на пограничном участке, где сходятся границы Украины, Польши и Беларуси.
В регионе
19 апреля 2023 г. 16:24
Зеленский посетил граничащую с Польшей и Беларусью Волынскую область

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня совершил рабочую поездку в Волынскую область (северо-запад страны) и побывал на пограничном участке, где сходятся границы Украины, Польши и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Офисе президента.

Сообщается, что он ознакомился с обустройством государственного рубежа на этом направлении, также осмотрел пункт наблюдения и двухуровневую систему рвов на границе. С позиции наблюдательного поста было продемонстрировано, как с помощью систем удаленного видеонаблюдения осуществляется круглосуточный надзор за границей. Ему также показали системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили пограничники Зеленскому, с целью обеспечения надежной защиты госграниц и готовности к отражению возможного вторжения противника с территории Беларуси происходит наращивание инженерных заграждений, фортификационных сооружений.

Также он ознакомился с обстановкой в зоне ответственности оперативной группировки войск "Волынь" и готовностью военных подразделений к выполнению поставленных задач.

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