Зеленский посетил Донецкую область

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 августа, посетил Донецкую область.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 августа, посетил Донецкую область.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сообщил в соцсетях.

Зеленский встретился с военнослужащими 22-й отдельной механизированной бригады, которая сейчас выполняет задания в составе тактической группы "Адам" оперативно-тактического уровня "Соледар".

Президенту доложили об оперативной обстановке на участках ответственности бригад и особенностях применения разных видов вооружения.

"Обсудили с командиром бригады проблемы, с которыми сталкиваются воины, и предложения по их решению", - добавил Зеленский.

Он также пообщался с военными 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Они с начала полномасштабного вторжения выполняют боевые задания в составе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Изюмском, Купянском, Бахмутском и Северодонецком направлениях.