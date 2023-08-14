Зеленский посетил Донецкую область

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 августа, посетил Донецкую область.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сообщил в соцсетях.
Зеленский встретился с военнослужащими 22-й отдельной механизированной бригады, которая сейчас выполняет задания в составе тактической группы "Адам" оперативно-тактического уровня "Соледар".
Президенту доложили об оперативной обстановке на участках ответственности бригад и особенностях применения разных видов вооружения.
"Обсудили с командиром бригады проблемы, с которыми сталкиваются воины, и предложения по их решению", - добавил Зеленский.
Он также пообщался с военными 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Они с начала полномасштабного вторжения выполняют боевые задания в составе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Изюмском, Купянском, Бахмутском и Северодонецком направлениях.