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Зеленский посетил Донецкую область

Зеленский посетил Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 августа, посетил Донецкую область.
В регионе
14 августа 2023 г. 20:01
Зеленский посетил Донецкую область

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 августа, посетил Донецкую область.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сообщил в соцсетях.

Зеленский встретился с военнослужащими 22-й отдельной механизированной бригады, которая сейчас выполняет задания в составе тактической группы "Адам" оперативно-тактического уровня "Соледар".

Президенту доложили об оперативной обстановке на участках ответственности бригад и особенностях применения разных видов вооружения.

"Обсудили с командиром бригады проблемы, с которыми сталкиваются воины, и предложения по их решению", - добавил Зеленский.

Он также пообщался с военными 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Они с начала полномасштабного вторжения выполняют боевые задания в составе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Изюмском, Купянском, Бахмутском и Северодонецком направлениях.

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Версия на английском языке Zelenskyy visits Donetsk region

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