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Зеленский поручил Умерову активизировать работу по переговорному процессу с РФ

Зеленский поручил Умерову активизировать работу по переговорному процессу с РФ Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым главные направления его деятельности на данном посту.
В регионе
18 июля 2025 г. 13:26
Зеленский поручил Умерову активизировать работу по переговорному процессу с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым главные направления его деятельности на данном посту.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Зеленского в соцсети Х.

"Обсудили сегодня с Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и Ставки Верховного главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах. Первое-продолжить работать с партнерами по договоренностям по оружию. Должны полностью реализовать каждое соглашение с нашими партнерами о поставках оружия, а также новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительстве заводов на территории партнеров", - отметил он.

Зеленский поручил Умерову осуществлять координацию и выполнение решений в сфере обороны и безопасности Украины.

"Третье-активизировать переговорный трек. Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. В этом процессе требуется больше динамики", - подчеркул Зеленский.

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