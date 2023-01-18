Зеленский поручил Нацполиции и СБУ разобраться в авиакатастрофе в Броварах

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и Национальной полиции установить все обстоятельства случившегося.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и Национальной полиции установить все обстоятельства случившегося.

Об этом передает Report со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар. Точное число жертв трагедии устанавливается", - написал Зеленский.

Он напомнил, что среди жертв аварии министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощник и экипаж вертолета.

"Ранены 25 человек, среди них 10 детей. По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов. Поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства того, что произошло", - отметил Зеленский.

Отметим, что по последним данным, число погибших в результате крушения вертолета в украинском городе Бровары достигло 19 человек.