Зеленский поручил выслать посла Грузии для консультаций из-за ситуации с Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили.
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"Сегодня я поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", - написал В.Зеленский.
Он вновь призвал грузинские власти передать Украине Саакашвили, который является украинским гражданином, для лечения.