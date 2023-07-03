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Зеленский поручил выслать посла Грузии для консультаций из-за ситуации с Саакашвили

Зеленский поручил выслать посла Грузии для консультаций из-за ситуации с Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили.
В регионе
3 июля 2023 г. 21:19
Зеленский поручил выслать посла Грузии для консультаций из-за ситуации с Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили.

Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в Telegram-канале.

"Сегодня я поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", - написал В.Зеленский.

Он вновь призвал грузинские власти передать Украине Саакашвили, который является украинским гражданином, для лечения.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Saakaşviliyə görə Gürcüstan səfirinin Ukraynanı tərk etməsini tapşırıb

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