Зеленский поручил выслать посла Грузии для консультаций из-за ситуации с Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили.

Как передает Report , об этом украинский лидер сообщил в Telegram-канале.

"Сегодня я поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", - написал В.Зеленский.

Он вновь призвал грузинские власти передать Украине Саакашвили, который является украинским гражданином, для лечения.