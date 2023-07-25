Зеленский попросил Сунака оказать содействие в усилении систем ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил сотрудничество в сфере обороны с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, а также запросил усиления систем ПВО.
Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
"Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты наших людей, исторического наследия и продолжения Черноморской зерновой инициативы. Сказал об этом во время разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком", - отметил он.
Кроме того, он обсудил с британским премьером ход контрнаступления ВСУ.