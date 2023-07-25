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Зеленский попросил Сунака оказать содействие в усилении систем ПВО Украины

Зеленский попросил Сунака оказать содействие в усилении систем ПВО Украины Президент Украины Владимир Зеленский обсудил сотрудничество в сфере обороны с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, а также запросил усиления систем ПВО.
В регионе
25 июля 2023 г. 13:41
Зеленский попросил Сунака оказать содействие в усилении систем ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил сотрудничество в сфере обороны с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, а также запросил усиления систем ПВО.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты наших людей, исторического наследия и продолжения Черноморской зерновой инициативы. Сказал об этом во время разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком", - отметил он.

Кроме того, он обсудил с британским премьером ход контрнаступления ВСУ.

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Версия на английском языке Zelenskyy asks Sunak to assist in strengthening Ukraine's air defense systems

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