Зеленский попросил канцлера Германии о закрытии воздушного пространства над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шолцем заявил о необходимости закрытия воздушного пространства над Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шолцем заявил о необходимости закрытия воздушного пространства над Украиной.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Рассказал канцлеру Шолцу о бомбардировке жилых кварталов украинских городов во время проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. Подчеркнул необходимость закрытия воздушного пространства над Украиной и призвал ускорить работу по приему Украины в ЕС", - написал В.Зеленский.