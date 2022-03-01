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Зеленский попросил канцлера Германии о закрытии воздушного пространства над Украиной

Зеленский попросил канцлера Германии о закрытии воздушного пространства над Украиной Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шолцем заявил о необходимости закрытия воздушного пространства над Украиной.
В регионе
1 марта 2022 г. 18:13
Зеленский попросил канцлера Германии о закрытии воздушного пространства над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шолцем заявил о необходимости закрытия воздушного пространства над Украиной.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Рассказал канцлеру Шолцу о бомбардировке жилых кварталов украинских городов во время проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. Подчеркнул необходимость закрытия воздушного пространства над Украиной и призвал ускорить работу по приему Украины в ЕС", - написал В.Зеленский.

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Версия на английском языке Zelensky asks German chancellor for closure of Ukraine’s airspace
Версия на азербайджанском языке Zelenski və Şolts Ukraynanın Aİ-yə qəbulunun sürətləndirilməsini müzakirə edib

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