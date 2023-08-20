О нас

Зеленский пообещал "ощутимый ответ" на ракетный удар РФ по Чернигову

Зеленский пообещал "ощутимый ответ" на ракетный удар РФ по Чернигову Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинская сторона даст "ощутимый ответ" на ракетный удар РФ по Чернигову.
В регионе
20 августа 2023 г. 03:15
Зеленский пообещал ощутимый ответ на ракетный удар РФ по Чернигову

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинская сторона даст "ощутимый ответ" на ракетный удар РФ по Чернигову.

Как передает Report, соответствующее заявление украинский лидер сделал в ходе ночного видеообращения.

"Я уверен, наши воины дадут ответ России на этот теракт, ощутимый ответ", - сказал В.Зеленский.

Он добавил, что лидеры и официальные лица различных стран, международных организаций осудили атаку России на Чернигов. Президент также поблагодарил тех, кто выразил соболезнования Украине.

Напомним, что ракетный удар по Чернигову был нанесен 19 августа. В результате атаки не менее 7 человек погибли, еще 140 пострадали.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski Rusiyanın son raket hücumunun cavabsız qalmayacağına söz verib

Экслюзивные новости

Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
14 августа 2023 г. 14:50
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi