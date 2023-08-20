Зеленский пообещал "ощутимый ответ" на ракетный удар РФ по Чернигову

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинская сторона даст "ощутимый ответ" на ракетный удар РФ по Чернигову.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинская сторона даст "ощутимый ответ" на ракетный удар РФ по Чернигову.

Как передает Report , соответствующее заявление украинский лидер сделал в ходе ночного видеообращения .

"Я уверен, наши воины дадут ответ России на этот теракт, ощутимый ответ", - сказал В.Зеленский.

Он добавил, что лидеры и официальные лица различных стран, международных организаций осудили атаку России на Чернигов. Президент также поблагодарил тех, кто выразил соболезнования Украине.

Напомним, что ракетный удар по Чернигову был нанесен 19 августа. В результате атаки не менее 7 человек погибли, еще 140 пострадали.