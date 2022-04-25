Зеленский: Помощь Украине была основной темой в переговорах с Блинкеном и Остином

Предоставление помощи Украине было главной темой во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином.

Предоставление помощи Украине было главной темой во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил украинский лидер в видеообращении.

"Помощь Украине была вопросом номер один на переговорах с представителями США, вчера прибывшими в Киев... Наши переговоры с ними были достаточно длительными – более трех часов – и содержательными. Обнадеживающими и, что немаловажно, результативными. Я благодарен народу США и лично президенту Байдену за мощную и искреннюю поддержку, которую мы получаем. Это реальные вещи, усиливающие не только наше государство, но и демократию в целом", - сказал Зеленский.

По его словам, и Киев, и Вашингтон понимают: "Когда демократия выигрывает в одной стране, она выигрывает во всем мире. Когда свободу защищают в одной стране, ее защищают по всему миру".

"Согласовали с американской стороной дальнейшие шаги по укреплению Вооруженных сил Украины, удовлетворению всех приоритетных потребностей нашей армии. Среди прочего это касается и подготовки к крупной министерской встрече в Германии во вторник – соберутся сорок министров обороны государств-партнеров. Ключевой вопрос – защита Украины, защита свободы на востоке Европы", - отметил глава государства.