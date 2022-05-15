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Зеленский получил награду - Герб Таллинна

Зеленский получил награду - Герб Таллинна Президент Украины Владимир Зеленский получил Герб Таллинна - награду, которую вручают в знак особого почета.
В регионе
15 мая 2022 г. 22:06
Зеленский получил награду - Герб Таллинна

Президент Украины Владимир Зеленский получил Герб Таллинна - награду, которую вручают в знак особого почета.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса президента.

Отмечается, что решение о награждении Зеленского городской совет Таллинна принял 5 мая.

В ОП добавили, что награду для президента мэр Таллинна Евгений Осиновский передал первому заместителю председателя Верховной Рады Украины Александру Корниенко, который находится с визитом в Эстонии.

Осиновский отметил, что эта награда демонстрирует солидарность Таллинна и его жителей с народом Украины, и поддержку его в героической борьбе с российской агрессией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZelenski Tallin Gerbi ilə təltif edilib

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