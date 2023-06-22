Зеленский положительно оценил контрнаступление ВСУ

Продвижение ВСУ на фронте сейчас не проходит быстро. Осеннее контрнаступление тоже начиналось подобным образом.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.
"Осенью у нас были соответствующие контрнаступательные действия и казалось, что это медленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы стремительно начали продвигаться вперед", - сказал глава государства.
В целом, он оценил контрнаступление положительно. По его словам, ВСУ сталкиваются со сложностями, в том числе с заминированными территориями. Поэтому приходится немного медленно двигаться, чем хотелось бы: "Но вы знаете: тот, кто борется - победит, и тот, кто стучит в дверь, тому откроют. Поэтому в любом случае, мы уверены в успехе контрнаступательных действий", - добавил президент.