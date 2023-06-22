Зеленский положительно оценил контрнаступление ВСУ

Продвижение ВСУ на фронте сейчас не проходит быстро. Осеннее контрнаступление тоже начиналось подобным образом.

Продвижение ВСУ на фронте сейчас не проходит быстро. Осеннее контрнаступление тоже начиналось подобным образом.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

"Осенью у нас были соответствующие контрнаступательные действия и казалось, что это медленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы стремительно начали продвигаться вперед", - сказал глава государства.

В целом, он оценил контрнаступление положительно. По его словам, ВСУ сталкиваются со сложностями, в том числе с заминированными территориями. Поэтому приходится немного медленно двигаться, чем хотелось бы: "Но вы знаете: тот, кто борется - победит, и тот, кто стучит в дверь, тому откроют. Поэтому в любом случае, мы уверены в успехе контрнаступательных действий", - добавил президент.