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Зеленский: Пока нет признаков того, что война скоро завершится

Зеленский: Пока нет признаков того, что война скоро завершится "Пока нет признаков того, что война России против Украины скоро завершится".
В регионе
7 мая 2022 г. 06:35
Зеленский: Пока нет признаков того, что война скоро завершится

"Пока нет признаков того, что война России против Украины скоро завершится".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, такое мнение высказал президент Владимир Зеленский.

Он пояснил, что Украина стремится достичь победы в войне как можно быстрее, восстановить свою территориальную целостность и начать восстановление разрушенного имущества, в частности за средства, конфискованные в России.

"Сегодня 72-е сутки полномасштабной войны, и не видим конца войны пока. Мы не чувствуем и не видим никакого желания от российской стороны, чтобы завершить ее. И не видим удовлетворительных решений относительно вызовов, которые спровоцировала Россия этой войной", - говорит Зеленский.

Президент подчеркнул, что российско-украинская война будет иметь глобальные последствия во многих областях. Прежде всего, речь идет о вызовах для продовольственной безопасности сотен миллионов людей, в том числе на Ближнем Востоке. Ведь, по словам Зеленского, нарушены традиционные цепочки поставок ключевых продуктов питания в регионе.

"С 24 февраля не было ни одного дня, чтобы мы не вели переговоры о предоставлении нам оружия, усиление санкций против России и тому подобное. И не было ни одного дня, когда мы бы не вели переговоры относительно безопасного выхода и "зеленого коридора" для людей, которые находятся в осаде в Мариуполе", - сказал украинский лидер.

Президент добавил, что мировые лидеры начинают осознавать глобальные последствия этой войны, хотя в первые дни они имели пессимистические ожидания относительно способности Украины оказывать отпор российской агрессии.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidenti: “Müharibənin tezliklə başa çatacağına dair heç bir əlamət yoxdur”

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