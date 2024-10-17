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Зеленский поехал в Брюссель для представления плана победы странам ЕС

Зеленский поехал в Брюссель для представления плана победы странам ЕС Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Брюссель в четверг, 17 октября. Он представит план победы европейским лидерам.
В регионе
17 октября 2024 г. 11:02
Зеленский поехал в Брюссель для представления плана победы странам ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Брюссель в четверг, 17 октября. Он представит план победы европейским лидерам.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

В Брюсселе пройдет специальное заседание Европейского совета.

"Я представлю план победы - наш инструмент принуждения России к миру. Все лидеры Европы услышат, как нужно усилить наши позиции. Нам нужно завершить эту войну справедливо", - отметил президент.

Он также примет участие во встрече в Европарламенте с главой парламента Робертой Мецолой и главами политических групп. Состоится встреча с генсеком НАТО Марком Рютте. Как отметил президент, готовится заседание Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны.

Отметим, что вчера Зеленский представил план победы в Верховной раде.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski "qələbə planı"nı təqdim etmək üçün Brüsselə gedib

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