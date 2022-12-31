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Зеленский подтвердил продвижение ВСУ на Донбассе

Зеленский подтвердил продвижение ВСУ на Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский по ситуации на Донбассе отмечает, что в целом украинские войска держат позиции.
В регионе
31 декабря 2022 г. 02:36
Зеленский подтвердил продвижение ВСУ на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский по ситуации на Донбассе отмечает, что в целом украинские войска держат позиции.

Как передает Report, об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

"Провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Ключевое - Донецкая, Луганская область, наш Донбасс, где идут самые жестокие бои. Бахмут, Соледар, Кременная. В целом держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся", - отметил Зеленский.

Он поблагодарил украинских военнослужащих, которые это обеспечивают.

"Обсудили ситуацию на юге, на нашей границе, поставки оружия, дальнейшее усиление ПВО", - рассказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Ukrayna Ordusunun bəzi ərazilərdə irəlilədiyini açıqlayıb

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