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Зеленский подтвердил освобождение из-под стражи участников АТО и ООС

Зеленский подтвердил освобождение из-под стражи участников АТО и ООС Украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны.
В регионе
28 февраля 2022 г. 13:54
Зеленский подтвердил освобождение из-под стражи участников АТО и ООС

Украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны.

Как сообщает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что каждый, кто может присоединиться к борьбе, должен это делать.

"Поэтому было принято решение непростое с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты. В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом, будут освобождены из-под стражи. И смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны. Еще с некоторых людей, участников АТО, снимаются все санкции", - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что ключевое сейчас - это оборона.

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Версия на английском языке Ukraine President releases inmates with 'real combat ability'
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidenti döyüşməyi bacaran məhbusları azad edib

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