Зеленский подтвердил освобождение из-под стражи участников АТО и ООС

Украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны.

Украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны.

Как сообщает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что каждый, кто может присоединиться к борьбе, должен это делать.

"Поэтому было принято решение непростое с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты. В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом, будут освобождены из-под стражи. И смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны. Еще с некоторых людей, участников АТО, снимаются все санкции", - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что ключевое сейчас - это оборона.