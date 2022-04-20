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Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным

Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский ради завершения войны готов к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
В регионе
20 апреля 2022 г. 23:15
Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ради завершения войны готов к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщает BFMTV.

Украинские власти вернулись к идее возможной встречи с представителями РФ для завершения войны. В частности, Зеленский готов, как и прежде, к разговору с Путиным.

"Уверен, что встреча лидеров Украины и России могла бы состояться при условии, что сохранялся хотя бы малейший шанс остановить эту войну", – объяснил президент.

Зеленский будет вести переговоры по возвращению российских войск на позиции перед 24 февраля. "Если они назовут дату и место, мы будем готовы встретиться с ними", – добавил Зеленский.

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