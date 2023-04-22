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Зеленский подписал закон, запрещающий географические названия, связанные с РФ

Зеленский подписал закон, запрещающий географические названия, связанные с РФ Президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях", который запрещает предоставлять географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями.
В регионе
22 апреля 2023 г. 02:17
Зеленский подписал закон, запрещающий географические названия, связанные с РФ

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях", который запрещает предоставлять географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями.

Как передает Report со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины, законом запрещается предоставлять географическим объектам названия, символизирующие, возвеличивающие Россию или ее памятные места, даты, события, деятелей, которые осуществляли агрессию против Украины (или другой страны), а также тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием за критику тоталитарного советского и российского режимов, в том числе украинцев на временно оккупированных территориях.

Закон должен обеспечить уменьшение влияния РФ на внутреннюю политику Украины и мировоззрение украинцев, создать предпосылки для предотвращения российской пропагандистской деятельности и ускорить десоветизацию.

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