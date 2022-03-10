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Зеленский подписал закон об изъятии собственности России и ее резидентов

Зеленский подписал закон об изъятии собственности России и ее резидентов Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия в стране объектов собственности РФ и ее резидентов.
В регионе
10 марта 2022 г. 16:13
Зеленский подписал закон об изъятии собственности России и ее резидентов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия в стране объектов собственности РФ и ее резидентов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Верховной Рады Украины.

В тексте документа говорится о том, что принудительное изъятие в Украине объектов права собственности РФ и его резидентов осуществляется без какой-либо компенсации (возмещения) их стоимости, "учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа".

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