Зеленский подписал закон об изъятии собственности России и ее резидентов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия в стране объектов собственности РФ и ее резидентов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия в стране объектов собственности РФ и ее резидентов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Верховной Рады Украины.

В тексте документа говорится о том, что принудительное изъятие в Украине объектов права собственности РФ и его резидентов осуществляется без какой-либо компенсации (возмещения) их стоимости, "учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа".