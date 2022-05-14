О нас
Аудио новости

Зеленский подписал закон о запрете в Украине пророссийских партий

Зеленский подписал закон о запрете в Украине пророссийских партий Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийких партий. Верховная рада приняла документ 3 мая.
В регионе
14 мая 2022 г. 21:42
Зеленский подписал закон о запрете в Украине пророссийских партий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийких партий. Верховная рада приняла документ 3 мая.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий был направлен на подпись Зеленскому 6 мая. Сегодня, 14 мая, документ возвращен в Раду с подписью главы государства.

Представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в своем Telegram-канале заявила, что закон о запрете пророссийских партий вступит в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, Рада приняла закон о запрете пророссийских партий в Украине 3 мая. Проект поддержали 330 народных депутатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ukraynada rusiyayönlü partiyaların fəaliyyəti qadağan edilib

Другие новости из категории

Чавушоглу: Турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Чавушоглу: Турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО
14 мая 2022 г. 22:03
Мевлют Чавушоглу примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО
ФотоМевлют Чавушоглу примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО
14 мая 2022 г. 21:10
В Португалии арестован дом Абрамовича стоимостью 10 млн евро
В Португалии арестован дом Абрамовича стоимостью 10 млн евро
14 мая 2022 г. 21:04
Турция готова направить корабль для эвакуации украинских военных с Азовстали
Турция готова направить корабль для эвакуации украинских военных с "Азовстали"
14 мая 2022 г. 20:17
ВС Украины освободили населенный пункт неподалеку от границы с РФ
ВС Украины освободили населенный пункт неподалеку от границы с РФ
14 мая 2022 г. 20:06
Российские военные отступают на Изюмском направлении
Российские военные отступают на Изюмском направлении
14 мая 2022 г. 19:07
Россия запустила по Украине более 2 тыс. ракет
Россия запустила по Украине более 2 тыс. ракет
14 мая 2022 г. 18:22
Эрдоган: Борьба Турции против империализма проявила себя в Карабахе
Эрдоган: Борьба Турции против империализма проявила себя в Карабахе
14 мая 2022 г. 17:24
Представитель АП Турции: Против тюркоязычных стран ведется дезинформационная война
Представитель АП Турции: Против тюркоязычных стран ведется дезинформационная война
14 мая 2022 г. 12:51
На восстановление Киева потребуется около 80 млн евро
На восстановление Киева потребуется около 80 млн евро
14 мая 2022 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi