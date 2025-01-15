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Зеленский подписал закон о воинском учете 17-летних граждан призывного возраста

Зеленский подписал закон о воинском учете 17-летних граждан призывного возраста Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими ба
В регионе
15 января 2025 г. 16:49
Зеленский подписал закон о воинском учете 17-летних граждан призывного возраста

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки".

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Верховной Раде.

Согласно документу, ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением сведений в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Кроме этого, планируется продление до 1 марта возможности постановки на учет военнослужащих, совершивших СЗЧ (самовольное оставление части - ред.), и которые добровольно прибыли в воинские части.

Женщины, пригодные к прохождению военной службы и изъявившие желание проходить базовую военную службу, берутся на воинский учет призывников добровольно.

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