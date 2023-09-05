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Зеленский подписал закон о новом административно-территориальном устройстве Крыма

Зеленский подписал закон о новом административно-территориальном устройстве Крыма Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новом административно-территориальном устройстве Крыма.
В регионе
5 сентября 2023 г. 15:33
Зеленский подписал закон о новом административно-территориальном устройстве Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новом административно-территориальном устройстве Крыма.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"Главная цель закона - подготовка основы для деоккупации полуострова", - сказано в сообщении представительства президента Украины в Крыму. Закон также предполагает декоммунизацию полуострова.

Далее там будут созданы украинские районные государственные администрации и принят закон об особенностях восстановления публичной власти в Крыму после деоккупации.

"Уверены, что этот шаг очень важен на пути к деоккупации и послевоенному восстановлению Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Krımın yeni inzibati-ərazi quruluşu haqqında qanun imzalayıb
Версия на английском языке Zelenskyy inks law on new administrative-territorial structure of Crimea

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