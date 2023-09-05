Зеленский подписал закон о новом административно-территориальном устройстве Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новом административно-территориальном устройстве Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новом административно-территориальном устройстве Крыма.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"Главная цель закона - подготовка основы для деоккупации полуострова", - сказано в сообщении представительства президента Украины в Крыму. Закон также предполагает декоммунизацию полуострова.

Далее там будут созданы украинские районные государственные администрации и принят закон об особенностях восстановления публичной власти в Крыму после деоккупации.

"Уверены, что этот шаг очень важен на пути к деоккупации и послевоенному восстановлению Крымского полуострова", - говорится в сообщении.